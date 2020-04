Bermúdez propone flexibilizar el aislamiento en favor de las pymes

“En una sociedad de 50 millones de habitantes se da una multiplicad de actividades que hay que ir ajustando. Uno va a la farmacia para resolver o paliar un problema de salud. Cuando tiene problemas de visión se va a la óptica, también es un problema de salud. Así podríamos revisar algunas situaciones”, ejemplificó en declaraciones a LU5.

"¿Si habilitó la obra pública por qué no se puede hacer lo mismo con la privada?", se preguntó Bermúdez tras indicar que se merece un análisis porque lo harían en un ambiente abierto y por la dinámica del trabajo, los obreros guardan cierta distancia social.

Aunque destacó la certeza de las medidas que se tomaron hasta el momento, consideró que “se puede comprar pintura en un híper, pero una pinturería, una pyme neuquina que lo único que hace es vender pintura, no lo puede hacer”, objetó el concejal.

Ejemplificó con un caso particular cierta contradicción. “Mi madre tiene 85 y es ciega. La cuida una persona que se toma descanso los domingos. Quiero atenderla pero no debo salir, aunque los empleados municipales pueden hacerles la compra a adultos mayores. Un empleado puede hacerle las compras y yo no puedo cocinarle a mi mamá”, se lamentó.

El edil del PRO señaló que solicitará una audiencia con el secretario de Gobierno municipal, Alejandro Nicola, para analizar estas actividades en conjunto con el Colegio de Arquitectos y con Acipan. “Los híper que venden productos que ellos no pueden vender y de esa manera se concentra en un lugar cuando tenemos pymes cerradas”, recalcó.

