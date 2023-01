¡Bienvenido! Nació Bono, el hijo de Agustina Cherri y ya hay fotos

Cherri bebé 1.jpg

“Gracias Diego Halle por acompañarme en cada uno de mis viajes hacia los brazos de mis hijos. Y a todo el equipo @metodocomparto @comparto_net por ser los mejores. ¡Parir y nacer en libertad!”, agregó la actriz, haciendo referencia al Método Comparto, un sistema cada vez más elegido por las madres que no solo incluye la preparación para el parto, sino también la contención pre y post parto de la mujer y toda la familia.

Días atrás, la actriz había hablado del momento en que se enteró que estaba embarazada por cuarta vez.

“Me enteré de que estaba embarazada el día de la entrega de los premios Martín Fierro. Esa mañana, antes de ir al hotel a prepararme, me hice el test y me dio positivo. Estuve toda esa noche como en una nebulosa, con una sensación extraña. Encima, después vino el premio, que no solo me dieron a mí sino al programa y a compañeros... Ese día me fui a dormir sin entender nada de nada”, había contado Agustina Cherri.

“Este hijo fue súper buscado. Con Tomás teníamos ganas; siempre tuvimos la idea, no es algo que decidimos hace poco. Había que esperar el momento, nada más. Cuando terminó La 1/5-18 dijimos: ‘Vamos a ver si se da’, y también el destino hizo lo suyo”, agregó también.