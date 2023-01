A días de dar a luz, Agustina Cherri mostró su impresionante panza

En este sentido, Cherri sorprendió en las últimas horas con un "Buen día" desde sus historias de Instagram junto a una selfie suya tomada desde abajo, donde se puede notar la enorme panza próxima a dar a luz.

Luego sumó otra postal, esta vez frente a un espejo que encontró en medio de la obra que está llevando adelante en su casa, en medio de las refacciones y ampliaciones necesarias para recibir al nuevo integrante de la familia que nacerá en cuestión de días. Allí puede verse a la actriz con sus 8 meses de embarazo sosteniendo su panza.

7.JPG

8.JPG

"Es mi cuarto bebé y tengo 39 años, entonces estaba un poco asustada... Tenía un montón de inquietudes y quise ser precavida, esperar el tiempo adecuado, hacerme los estudios para saber que estaba todo bien, todo encaminado y que la salud del bebé venía bien", contó la actriz en un vivo de Instagram cuando decidió darle la buena noticia a sus seguidores de esa red social.

En el vivo, Cherri contó que, en todo momento, estuvo contenida por Paula Chaves. "Paula Chaves me escuchó, me tranquilizó y me asesoró. Me recomendó un estudio, que se hace en la semana 10 de embarazo, que no es para nada invasivo porque te sacan sangre y a partir de ahí, chequean que todo esté bien", agregó la ex Chiquititas en Instagram, feliz por su cuarto embarazo.