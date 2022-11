Agustina Cherri mostró cómo quedó su casa tras las refacciones

Crease o no, la artista está pasando una remodelación en pleno embarazo de su cuarto hijo, y mostró cómo está quedando los resultados en sus redes sociales.

Sin embargo, la actriz se mantiene optimista y asegura que los trabajos avanzan muy rápido: “Hoy en día está así, no me quejo porque hay un montón de avances”.

Claro, que los trabajos no son solo en la cocina, sino en los demás cuartos, por lo que tampoco se pudo ver demasiado el avance. "Hicieron pisos, techaron cuartos… Pero la cocina estaría en este estado", explicó la artista. A pesar que no mostró aún otras habitaciones, por lo que no se pudo ver cómo quedaron esos trabajos.

Pero claro, a pesar de lo lindo que es tener una casa completamente refaccionada, la realidad es que la dificultad pasa cuando uno está viviendo allí en medio de los trabajos, teniendo que convivir con gente ajena a la casa, rodeada de polvo y el desorden. “Seguimos en obra en casa y vivimos en ella, una experiencia única”, explicó.

“Aunque no lo crean vamos muy bien. Se viene la mejor parte, los mantendremos al tanto”, aseguró la actriz optimista. Ya todos sus seguidores están esperando para ver como sigue avanzando la obra, que seguramente estará lista para la llegada del nuevo hijo de Agustina Cherri.