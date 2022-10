La hija de Agustina Cherri, cumplió 3 años y ella la mostró por primera vez

Cuando nació su hija Alba, Agustina Cherri decidió que no iba a mostrar el rostro de la pequeña en sus redes sociales. La actriz es una de las famosas que más protege la intimidad de sus hijos. En su momento, expresó que no lo hacía "porque es muy chiquita y no se si quiere, ya crecerá y si quiere me lo hará saber como lo hizo Muna a los 11".