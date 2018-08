Si bien ella no lo llegó a mencionar con nombre y apellido, en el programa dio todas las pistas necesarias para confirmar que se trata de Exequiel Palacios, flamante titular de River con sólo 19 años.

“Me estoy conociendo con un chico ahora, estoy muy bien, no me quiero casar, no quiero ser la novia ni nada”, confesó primero la panelista.

Paso a paso

En cuanto al origen del romance, Sol detalló: “Lo conozco hace bastante. Vino a mi casa un día que tenía mucha fiebre, porque no me creía que no podía verlo por la fiebre, porque le había cancelado tres veces y pensaba que era excusa. Entonces, el primer día que me conoció vino a mi casa y yo estaba tirada en la cama abrazada a una frazada, muerta. Pensaba que le estaba poniendo excusas, porque antes sí le ponía excusas”.

Con el paso del tiempo, Exequiel conquistó a la rubia: “No le hablé en las vacaciones de invierno porque estaba en cualquiera, porque estaba conociendo a otro chico. Por ahora no me quiero poner de novia ni nada. No tuve buenas experiencias con jugadores. Después de las vacaciones de invierno, que lo veo todos los días, estoy sólo con él. Viene a dormir muy seguido a casa”, contó. “Él es bastante celoso. Yo lo quiero”, se sinceró la ex chica del clima.