Boca abre el verano con titulares contra el Rojo

Por el momento, Boca no sumó refuerzos, aunque se sabe que está buscando un marcador central y el que más interesa es el zaguero de Huracán, Lucas Merolla. En esa zona de la defensa a Boca se le generó un hueco impensado en los últimos meses del año con la lesión de Marcos Rojo. Pero, encima, eso se potenció con el conflicto que Carlos Zambrano tuvo c on Ibarra y que terminó con el peruano siendo virtualmente “echado” del club.

Boca formará con: Rossi; Advíncula, Roncaglia, Sández y Fabra; Varela, Pol Fernández y Ramírez; Briasco; Orsini y Villa. Independiente pondrá los siguientes 11: Rey; Luciano Gómez, Barreto, Elizalde y Costa; Marcone, Lucas González y Mulet, Cazares, Márquez y Matías Giménez.