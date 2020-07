Boca: Foyth negó contactos y esperan la respuesta de Isla

“No sé con mis representantes, pero conmigo no se comunicó nadie de Boca. Igualmente, no creo que sea el momento de volver a Argentina, quiero afianzarme en Europa”, señaló Foyth en diálogo con la señal de cable TyC Sports tras los rumores que indicaban un presunto interés del Xeneize.

“Cuando era chiquito era de Boca, pero una vez que llegué a Estudiantes me enamoré del club. Ahora soy de Estudiantes y no lo cambio por nada. Gio Lo Celso me jode diciendo que soy de Boca”, añadió.

El ex marcador central del “Pincha” perdió terreno en el conjunto inglés tras la llegada del director técnico José Mourinho y luego de su rotura de ligamentos, pero no ve con buenos ojos volver al país en el corto plazo.

Otro que hará sus primeros pasos en la élite del fútbol inglés es Marcelo Bielsa, recién ascendido con Leeds. “Bielsa es uno de los mejores entrenadores a nivel mundial y sería lindo ser dirigido por él. Hasta ahora, no me llamaron del Leeds”, expresó su deseo el joven de 22 años.

Bielsa

Por último, Juan Foyth refirió a la Selección Argentina y a su polivalencia en la zona defensiva. “En inferiores en Estudiantes jugué un año de 4. Scaloni antes de la Copa América me consultó y no lo dudé. Me siento cómodo de lateral derecho, quizá me falta más atacar. Por suerte me siento respaldado”, sostuvo el ex Pincha.

escaloni

A propósito de defensores, para las próximas horas se espera de una vez por todas la respuesta del chileno Marcelo Islas, quien es la prioridad en el mercado de pases xeneize.