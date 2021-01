Boca no se salvó de los memes, tras el triunfo de Claudia en MasterChef

Una vez conocida su victoria, Santiago del Moro, conductor del ciclo, le cedió la palabra y Claudia se emocionó al dedicar el premio. "Falta gente que me gustaría que esté acá y no puede. Empezando por mi nieto, que se fue a ver a su papá (Sergio Agüero), Roma, que su papá no quiere que salga en tele, mi mamá, que no está bien de salud, el papá de mis hijas, que no está... y mis amigas que son familia", dijo la ganadora del ciclo muy conmovida.

El homenaje de Claudia Villafañe a Diego Maradona - MasterChef Argentina 2020

Pero en las redes no se la dejaron pasar a Boca, aunque también hubo muchos mensajes con buena intención recordando al más grande jugador de la historia, el inolvidable Diego, fallecido el año pasado. Aquí están, estos son, algunos de los principales memes:

image.png

image.png

image.png

image.png