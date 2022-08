Boca, con plata e inferiores

Es que antiguamente el club de la Ribera hacía gala de su billetera gorda para contratar a los mejores jugadores pero flaqueaba en la producción de talentos genuinos, de la casa. Ahora, reúne ambas cosas. Posee dinero, si bien no siempre lo gasta de la forma más conveniente (muchos de los refuerzos costosos no rinden) y un interesante semillero. Esto último se aprecia en la camada de pibes que nutren al equipo principal (Varela, Vázquez, Zeballos, Medina, Sández, entre otros) y también con aquellos que descollan en otros clubes cedidos a préstamo y deben regresar, como el caso de Mateo Retegui, goleador absoluto del certamen con la camiseta de Tigre. Sin olvidarnos de Franco Cristaldo, figura de Huracán y uno de los más destacados del torneo, que surgió del Xeneize, que aún hoy posee la mitad del pase. El mérito es compartido entre la actual gestión y la anterior. Pero queda claro que Boca no es más solo un club comprador. El semillero rinde sus frutos y así el Xeneize se potencia. Por más plata que disponga, las inferiores serán siempre la mejor inversión.