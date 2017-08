Boca se fumó en Pipa al modesto Gimnasia y Tiro

Fue 5 a 0 gracias a un doblete de Darío Benedetto y a los tantos de Pablo Pérez, Frank Fabra y Edwin Cardona, una de las figuras del partido. No hubo paridad con un Boca que se mostró rápido y preciso y no le dio chance a los salteños, que militan en el Federal A.

El arquero Mauro Leguiza, el mejor de los salteños, contuvo dos mano a mano consecutivos (primero a Cardona y luego a Benedetto) y mantuvo el arco en cero en el arranque. Pero la resistencia no duraría para siempre y, en media hora de juego, el Pipa la filtró para Pavón, quien metió el centro atrás para la entrada en soledad de Pérez para que pusiera el 1-0 con el arco vacío.

Con la apertura del marcador aparecieron más espacios y ocho minutos más tarde, Gago metió un pase magistral en cortada para el ingreso de Cardona, que con un control se deshizo del arquero y definió con el arco sólo para estirar ventajas y definir todo.

En el arranque del complemento, otra vez apareció la figura de Cardona para habilitar a Fabra, quien metió el tercero por debajo del arquero. Minutos más tarde, el colombiano se lo erró solo con el arco vacío gracias a la gran respuesta de Leguiza.

Lo que quedó también fue todo de Boca y a los 33 Jara metió el centro para Benedetto, que definió de primera para el 4-0. Llegando al final apareció otra vez el Pipa capturando un rebote para poner el quinto y desatar el festejo de toda su gente que colmó el Municipal y que irá por más el miércoles en Mendoza.

“Cada v ez me siento mejor. Ha sido fundamental el apoyo de mis compañeros. Eso me hace sentir feliz porque no es fácil al principio cuando uno llega”.Edwin Cardona. El colombiano es una de las nuevas piezas del Xeneize.