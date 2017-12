Boca se ilusiona con los regresos de Tevez y Gaitán

Buenos Aires

Me verás volver fue el último disco grabado en vivo por Soda Stereo en 2007 (ayer se cumplieron 10 años del último recital), y ahora es una de las frases que suena en la Ribera. Es que el Xeneize no para de pensar en jerarquizar el equipo para la próxima Copa Libertadores y, en consecuencia, busca repatriar a dos ex jugadores de peso: Carlos Tevez y Nicolás Gaitán.