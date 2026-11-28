El Xeneize abrirá en Buenos Aires y definirá en San Pablo una serie que podría darle su vigésima conquista internacional desde 1960.

Una semana después de conquistar la Copa Sudamericana en Barranquilla , Boca Juniors conoció al rival con el que disputará su próximo título internacional. Palmeiras derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo , se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 y será el adversario del conjunto argentino en la Recopa Sudamericana 2027 .

La Conmebol ya estableció las fechas de la definición, que se disputará mediante una serie de ida y vuelta. El primer encuentro tendrá lugar el miércoles 17 de febrero en La Bombonera , mientras que la revancha se jugará el miércoles 24 de febrero en San Pablo . Los horarios de ambos partidos todavía no fueron anunciados.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió su clasificación tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel . Por su parte, el conjunto de Abel Ferreira obtuvo el pasaje gracias al gol del paraguayo Ramón Sosa a los siete minutos del segundo tiempo de la final ante el Pincha.

Boca y Palmeiras, un historial con antecedentes favorables al Xeneize

Los dos equipos volverán a enfrentarse en una definición internacional después de haber protagonizado la final de la Copa Libertadores 2000, cuando el conjunto conducido por Carlos Bianchi se consagró campeón mediante una tanda de penales en territorio brasileño.

Desde entonces, también se encontraron en las semifinales de las ediciones de 2001, 2018 y 2023, con clasificación de Boca en las tres oportunidades. El antecedente más reciente se produjo bajo la conducción de Jorge Almirón, tras igualar sin goles en Buenos Aires y 1-1 en Brasil, antes de imponerse desde los doce pasos.

Fuera de la Libertadores, Palmeiras registra un antecedente favorable: eliminó al Xeneize en los cuartos de final de la Copa Mercosur 1998, torneo en el que posteriormente se consagró campeón.

Boca buscará ampliar su récord en la Recopa Sudamericana

El conjunto de la Ribera disputará por sexta vez una edición de este certamen, del que es el máximo ganador histórico con cuatro títulos. Se consagró frente a Atlético Nacional en 1990, Once Caldas en 2005, San Pablo en 2006 y Arsenal de Sarandí en 2008. Su única derrota fue ante Cienciano de Perú, en 2004.

La reciente conquista en Colombia le permitió alcanzar los 19 títulos internacionales de la era Conmebol y superar los 18 de Independiente.

Su palmarés durante ese período está compuesto por seis Copas Libertadores, cuatro Recopas Sudamericanas, tres Copas Intercontinentales, tres Copas Sudamericanas, una Supercopa, una Copa Máster y una Copa de Oro Nicolás Leoz.

Cuántos títulos internacionales tiene Palmeiras

Con la consagración en Montevideo, el Verdão alcanzó las cuatro Copas Libertadores y se convirtió, junto a Flamengo, en el equipo brasileño que más veces ganó la competencia.

A las conquistas de 1999, 2020, 2021 y 2026 se agregan la Copa Mercosur de 1998 y la Recopa Sudamericana de 2022, para completar seis títulos internacionales en competiciones organizadas por la Conmebol.

El conjunto paulista disputará su tercera Recopa, después de perder frente a Defensa y Justicia en 2021 y superar a Athletico Paranaense por un resultado global de 4-2 en 2022. Aquella consagración también se definió en San Pablo.

La serie de febrero enfrentará así al máximo ganador histórico del certamen con uno de los clubes más exitosos del fútbol sudamericano durante los últimos años, que obtuvo tres Libertadores desde 2020.