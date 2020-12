Bomba: el 2020 cierra con un romance inesperado

"Los dos son muy reservados. Ya fueron a varios lugares donde se presentaron como novios. Es el último romance del año. De él no se sabe nada. Está saliendo con una bomba. No hay nada oculto. Nada prohibido. Están separados hacía rato...", aclaró el conductor de El Trece antes de anunciar que la pareja en cuestión está integrada por Gustavo Bermúdez y Verónica Varano.

varano bermudez (1).jpg

Por su parte, Varano se mantiene activa en las redes dando clases de yoga virtuales. A fines de julio trascendió su separación del cardiólogo con Martín Lombardero, con quien se casó en 2008, tras un año de noviazgo.

Durante más de una década formaron una familia ensamblada con Nicolás (24 años), Arturo (22) y María (20), los hijos que ella tuvo con el empresario Fernando Elsztain, e Ignacio y Francisco, los hijos de él. Pero con el tiempo el amor se fue desgastando.

Embed

Minutos después de que De Brito diera la noticia, los seguidores de la actriz no dudaron en felicitarla por el nuevo romance. "Felicidades Verónica !!! Romance confirmado con el papuchón de Gustavo Bermúdez !!! Lo mejor para ambos ! Hermosa pareja !", Con razón tanta felicidad !!!!! Buen año", "Qué linda pareja, bombas de fuego", "No me digas que estas saliendo con el bombonazo de Gustavo Bermúdez?!!", comentaron algunos internautas.