La joven vive hace meses en Los Ángeles (Estados Unidos) completamente enamorada de Cruz, con quien está en pareja desde hace siete meses. Incluso Eva contó que decidió sellar para siempre el romance en su cuerpo cuando poco tiempo después de comenzar la relación, se tatuó en el cuello, el nombre de su actual pareja.

La particularidad es que Cruz también tenía tatuado el nombre "Eva", pero no justamente por de Dominici, sino porque su ex tenía se llamaba igual y también era actriz y modelo. La ex novia del hermano de Penélope Cruz era nada menos que Eva Longoria.

“La vida no para de sorprenderme y en este último año mi vida cambió muchísimo. El tiempo es cambio constante y eso es la vida misma… Una obra de teatro que no permite ensayos… A vivirla sin mirar atrás y caminando bien de frente, a escribir la historia, siempre para adelante”, escribió la joven días atrás, al publicar las fotos de su festejo de cumpleaños.

¿Saldrá Eva a confirmarlo?

