Bomba explotó en subte de Rusia y mató a 11 personas

El ataque, hasta el momento, no fue reivindicado por ningún grupo terrorista. En tanto, el presidente Vladimir Putin advirtió que no descarta ninguna teoría y que “las agencias de seguridad y los servicios de inteligencia intentan determinar la causa” del ataque. La Policía sospecha que se trató de un atentado suicida y que el agresor podría tener vínculos con grupos extremistas islamistas. Además, los investigadores estiman que el atacante sería un joven de 23 años, oriundo de una ex república soviética de Asia Central.

Según la Policía, hubo dos artefactos explosivos: uno explotó y el otro fue detonado de manera segura por los especialistas. Ambas bombas eran de esquirlas, un tipo de arma que lastima de manera indiscriminada y muy efectiva.

La ministra de Salud de Rusia, Veronika Skvortsova, informó que siete personas murieron en el acto, una en una ambulancia y otras tres en el hospital. Entre los heridos, hay 13 que están en muy grave estado, con heridas de metralla y quemaduras, de acuerdo con el parte oficial.

“Había humo, olía a quemado, todos corrían, lloraban. Subí por la escalera mecánica y arriba el guardia nos hacía salir y nos decía que la estación estaba cerrada”.“Cualquiera de nosotros pudo morir en lugar de toda esa gente”. Svetlana Anatolievna. Viajaba en el subte en el momento de la explosión

¿Casual? Ocurrió con Putin de visita

El estallido en el subte de San Petersburgo coincidió con la visita a la ciudad del presidente ruso, Vladimir Putin, quien no descartó ninguna pista acerca de quién pudo haber ideado el ataque. “Todas las causas son posibles, incluyendo la del terrorismo”, señaló el jefe del Kremlin.

La explosión se produjo en las primeras horas de la tarde, en un momento en que el subte está bastante transitado y más en esa estación en particular, que es de la zona céntrica de la ciudad y combina varias líneas de la extensa red de ferrocarriles subterráneos que tiene la antigua capital imperial.

Una hora después del ataque a la estación Sennaya Ploschadel, la Fiscalía de la ciudad inició una investigación y todas las estaciones del subte fueron clausuradas hasta nuevo aviso. Diez minutos después de la clausura, toda la red de subtes estaba vacía de pasajeros, en una evacuación veloz y eficaz similar a la que, por prevención, también se hizo en la red de Moscú, que es la más grande del mundo.

Rápida reacción internacional

El presidente francés, François Hollande, expresó “su solidaridad con el pueblo ruso” y la canciller alemana, Angela Merkel, manifestó su “horror” ante este “acto bárbaro”. En tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, también condenó el ataque. “Terrible, esto que pasa en todo el mundo es una cosa absolutamente terrible”, declaró en la Casa Blanca.