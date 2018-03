¡Bomba! ¿La China y Vicuña se casaron en secreto?

Después de que los actores viajaran a Carmelo, Uruguay, para festejar el cumpleaños 26 de la ex Casi Ángeles, sus amigos compartieron fotos que levantaron sospechas de una posible boda.

Ángel de Brito se hizo eco de la noticia aunque señaló que se trataba de un ensayo. El periodista Pablo Montagna, también anunció la buena nueva aunque con un dejo de duda.

Pero más tarde, la periodista y productora uruguaya Ana Laura Román tuiteó una postal dando por cierta la inesperada boda secreta. "Se casaron @chinasuarez y @benjavicunamori en Uruguay!!! Felicidades!!!", escribió.

Sin embargo, según precisó minutos después De Brito, todo se trató de un simulacro. "Finalmente era un ensayo", aseguró el chimentero. Además contó que, aprovecharon el festejo para bautizar a la pequeña Magnolia y que pasaran por el altar dentro de unos meses. "Finalmente, no se casaron. Bautizaron a Magnolia. En primavera, se casan con Iglesia y fiesta. Contado por los protagonistas", indicó el jurado del Bailando.

"La idea es casarnos. Ya está la propuesta oficial. Lo veníamos hablando y yo creo que el hombre no se la juega si sabe que la mujer va a decir que no. Yo siempre le dije que para mí no era lo más importante, el casamiento nunca me importó tanto, pero es lindo. Voy a probar. Yo nunca me casé y él tampoco, así que estoy entusiasmada. Esta es la primera vez que pienso que sí [me quiero casar]. Estoy estable", había anticipado meses atrás Suárez.

"No sé si me casaré de blanco, pero voy a tener varios vestidos. Y por Iglesia, porque eso sé que le hubiera encantado a mi papá", agregó y hasta deslizó la posibilidad de hacer un festejo en Chile con los allegados de Vicuña y otro en Argentina.

Benjamín y Eugenia se conocieron a fines de 2015, en el rodaje de El hilo rojo en medio de un escándalo con la exmujer del actor chileno, Carolina "Pampita" Ardohain. Con el tiempo, lograron formar una familia ensamblada. El pasado 7 de febrero, la pareja le daba la bienvenida a Magnolia, su primera hija.

La China es también madre de Rufina, la pequeña que tuvo fruto de su relación con Nicolás Cabré. Por su parte,Vicuña tuvo cuatro hijos con Pampita: Blanca - quien falleció en el año 2012 -, Bautista, Benicio y Beltrán.

En medio de la ola de especulaciones, la China compartió una imagen en Instagram donde se la puede ver con un vestido largo y blanco con Vicuña y el carrito de la pequeña Magnolia. "Fin de fiesta", escribió la actriz junto a la postal.

