Según explicó en el programa radial "Esto es Racing", Blanco detalló que el caso está en manos del Departamento de Legales de la "Academia" que analizará la actuación de Centurión quien, como futbolista profesional, "tiene obligaciones que cumplir".

"Centurión cometió un error y esto pasará a la parte de legales para saber qué decisión se toma. Es jugador de Racing todo el día y la noche. Por la información que tengo, Centu tomó demasiado. Él es un profesional y tiene que obligaciones que cumplir", reveló Blanco.

Blanco confía en que Centurión retome el camino del primer semestre. Y eso estimula su optimismo. "No me arrepiento de que haya vuelto porque nos ha dado mucho y, en general, ese rendimiento se debió a que pudo asumir un buen comportamiento. Pero esto no puede pasar otra vez. Para rendir a pleno debe estar al 100%, porque eso fue lo que nos llevó a buscarlo. Centurión debe cumplir las obligaciones que le corresponden, como todo jugador de Racing".

