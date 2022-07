Bomba: Sebastian Vettel se retira de la Fórmula 1

Mike Krack, director de Aston Martin, destacó las cualidades del tetracampeón de la Fórmula 1: "Sebastian es un excelente piloto, rápido, inteligente y estratégico, y por supuesto vamos a echar de menos esas cualidades. Sin embargo, todos hemos aprendido de él, y el conocimiento que hemos obtenido al trabajar con él seguirá beneficiando a nuestro equipo mucho después de su partida".

Con 53 victorias, el piloto alemán ocupa el tercer lugar en la lista de ganadores de Grandes Premios de todos los tiempos, solo por detrás de Lewis Hamilton (103) y Michael Schumacher (91), quienes son los máximos ganadores de la competencia con siete títulos cada uno.

sebastian vettel.jpg Sebastian Vettel se retira de la Fórmula 1 con cuatro títulos en su palmarés.

"Pero hoy no se trata de decir adiós. Más bien, se trata de decir gracias, a todos, sobre todo a los aficionados, sin cuyo apasionado apoyo la Fórmula 1 no podría existir. La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar y he pasado mucho tiempo pensando en ello. A final del año quiero tomarme algo más de tiempo para reflexionar en qué me voy a centrar a continuación; tengo muy claro que, siendo padre, quiero pasar más tiempo con mi familia", cerró Vettel en su posteo.

Sebastian Vettel obtuvo sus cuatro títulos de la F1 defendiendo los colores de Red Bull entre 2010 y 2013. Su última victoria en un GP fue al volante de un Ferrari, escudería con la que fue subcampeón en 2017 y 2018, en el año 2019. En la reciente temporada, a bordo de su monoplaza de Aston Martin, no ha podido pasar de un sexto puesto.