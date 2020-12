Bomba y ADN: Ojeda pone a disposición a Dieguito Fernando

La muerte de Diego Armando Maradona produjo todo tipo de polémica y cruces en el entorno familiar. En Nosotros a la mañana el abogado de Verónica Ojeda sorprendió y anunció que la madre de Dieguito Fernando -fruto de su relación con el Diez-, pondrá a disposición a su pequeño, para que otros presuntos hijos puedan cotejar su filiación a través de pruebas de ADN. Mario Baudry, abogado y pareja de Ojeda, dio detalles del pedido que le solicitó la ex del entrenador. “Verónica me dio las instrucciones y me pareció muy correcto. Es un planteamiento importante el del caso de Santiago (Lara) o Magalí (Gil)”, explicó el letrado.