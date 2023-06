Bombazo: habló la amante oculta durante años de Jorge Rial en América

“¿Fuimos pareja con Jorge? En serio, nada que decir, estamos hablando de la prehistoria. No hay nada grave. Yo tenía veintipico de años, soltera, nada que esconder. Era algo que todos sabían”, aseguró la periodista.

“Algunas de las cosas que dijeron tienen razón, pero no voy a decir en qué”, reveló en referencia a la supuesta pelea que tuvieron con la mujer en una fiesta. “Me escriben un montón de periodistas que lo sabían y no sé por qué no lo contaron todavía”, agregó Tatiana Schapiro.

Tatiana Schapiro 2.jpg

“Me sorprende que en 2023 estemos revisando algo que pasó hace 20 años. Si Tauro no me nombró, capaz que no era yo. No voy a revisar lo que paso hace veinte años”, agregó la ex amante de Jorge Rial y sumó: “Me hago cargo de lo que haya hecho en mi vida, no tengo nada que esconder. Lo supo mucha gente. No hay un secreto. Estas son las reglas del juego, por eso paro y hablo”.

“No soy virgen. Mis hijos descubren ahora que mamá no llegó virgen al matrimonio. Todos tenemos un pasado. Nunca fue un secreto y es la prehistoria”, cerró.