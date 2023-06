Luis Ventura denunció que Jorge Rial no atendió el teléfono de su hija cuando intentó suicidarse

Morena Ria l prendió fuego el mismísimo infierno luego de las declaraciones en contra de su padre. Desde hace una semana la guerra está desatada, y nadie sabe hasta donde puede llegar. Entre las tantas declaraciones que se fueron dando a lo largo de los días, se encuentra el mensaje que el ex conductor de Intrusos envió sobre su relación con Luis Ventura. Tras enterarse, el panelista de A la Tarde salió al cruce y le dijo de todo.

La influencer de 24 años fue la que desató la andanada de insultos de Ventura, tras filtrar el mensaje que le envió su padre: "Me mandó un mensaje recién, que decía: 'Bloqueá a Ventura, porque sino yo con vos no hablo nunca más'. No hables nunca más con Ventura. Bloquealo. No quiero más contacto con esa mierda de persona ".

Allí fue cuando Facundo Ventura, el hijo de Luis, se metió en la discusión y aportó lo que leyó del mensaje de Rial a Ventura, por lo que afirmó: "Morena me contó que tenía muchos mensajes más guardados. El mensaje contra mi papá fue estos últimos días, le dijo que se calle porque miente, es un sorete y no sé qué..."

Luis Ventura contra Jorge Rial.mp4 Luis Ventura fue con todo contra Jorge Rial.

Al escuchar todo eso, Luis explotó en vivo en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco: "Esa mierda de persona es la que salvó a tu hija de un suicidio. La encontré con la venas cortadas cuando el papá no atendía el teléfono. Apareció al otro día haciendo declaraciones. Me hiciste lo mismo que al otro padrino, al original, García Tarsia. Un día García Tarsia va a hablar y declarar en Tribunales que le habrían ofrecido hacerse cargo de lo que hacían ustedes", comenzó.

Y agregó: "Nos olvidamos del cuchillazo en los riñones allá en el campo de polo. Nos olvidamos cuando abriste un programa diciendo que le ibas a meter un balazo a Fort en la cabeza. No hablemos de lo que hiciste con algunas compañeras de trabajo. Si me pasa algo, sepan que esto tiene que ver, no sería la primera vez".

"Habrá que ver porque nunca tocaron a Cristóbal López. ¿Sabés por qué? Porque después fuimos todos a laburar allá. Por qué no habla de las reuniones con Lázaro Báez en su casa, de las sociedades que vinieron después. Morena sabe esto y más, cosas gravísimas. No quiere hablar más con la hija y le manda ese mensaje. Nunca lo cagué. Me dijo cosas muy feas", cerró. ¡Fuertísimo!