Mucha furia: “Patético es él avalando la violencia de género”, dijo Amalia Granata.

Furiosa y casi sacada, la panelista agregó: Yo simplemente le cuento al público cuál es el problema de Bonadeo con la televisión y que llamó patética a Susana Giménez. Patético es él avalando la violencia de género y minimizando lo que contó Nannis. Dice ‘más allá de si tenga razón o no’. Si eso no es minimizar y casi avalar… O sea, ¿no le creemos porque es Mariana Nannis al igual que le pasó a Vicky Xipolitakis?”, cerró Amalia.

Apareció Su: “No escuché nada, no me importan las críticas . La gente no tiene otra cosa que hacer”.

Un calvario

Susana Herrera, ex mujer de la figura de TyC Sports, dialogó con el ciclo de Pamela David y contó que lo denunció por violencia de género en el año 2003. “Viví muchas situaciones de violencia. Me vi sola una noche yendo a la Policía a denunciar a mi marido y al padre de mis hijas. Que un hombre te pegue, te violente, te menosprecie, te descalifique delante de los demás, que te lleve por delante con una camioneta porque le estas pidiendo $60 para la comida de sus hijas. No tienen ni idea de lo que me hizo vivir “, comenzó Herrera.

“En el año 2003, que no era como es hoy, me vi obligada a ir a hacer la denuncia”, dijo la mujer en el ciclo que se emite por América.