Bonadeo lo mató a Marley por su enojo con Telefe

Buenos Aires. “Me despierto a las 8 am para prepararme para trabajar, dejo a mi hijo que llora porque me voy, llego a trabajar y están haciendo un ‘simulacro de evacuación’. Genios. Vine al pedo. Lpmqlp”. Con ese tuit Marley sorprendió el miércoles a los usuarios de las redes al enojarse con Telefe, ya que no pudo grabar su programa.