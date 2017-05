Presidida por Hebe de Bonafini, la Asociación Madres de Plaza de Mayo colgó un gigantesco mural realizado con tacuaras y banderas en el que intercalaron los rostros de los desaparecidos y que, por su tamaño, impedía ver el frente de la Casa Rosada desde la plaza. “¿Vieron que en todo el día no vimos la Casa de Gobierno?” preguntó irónicamente Bonafini. “Qué mejor que no ver a la Casa Rosada. No vemos al pastor Macri”, agregó. Tras agradecer a colaboradores y familiares y elogiar a los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, Bonafini pidió “apagar la TV” y arengó: “Quememos Clarín... los diarios, eh... no la empresa. Hay que agarrar un (diario) Clarín y La Nación y un fosforito y prenderlos fuego... Van a ver qué tranquilos vivimos”, indicó. La primera ronda de las Madres fue el 30 de abril de 1977.

Sobre los festejos del Día del Trabajador, Hebe de Bonafini volvió a ser contundente: “El único que consiguió la unidad es Macri, que va a la cancha con el Momo Venegas”, dijo otra vez irónica. “Ellos vienen por todo, está en nuestras manos decirle ‘pará la mano, Macri’”, concluyó.