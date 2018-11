Bono: las empresas en crisis podrán pagar menos

El artículo 3 dice: “Podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos aquellas actividades de sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva”. La UIA y la CAME habían advertido que parte de las empresas no podrían afrontar el pago del bono. Según las cifras que manejaban, 6 de cada 10 compañías no llegarían a cumplir el acuerdo