Boquitas pintadas como gran inspiración

“Todo comenzó en el 2015 como un proyecto para la Escuela de Danza Contemporánea, en donde realicé un proyecto vinculado al mundo de Manuel Puig”, explicó la directora, y continuó: “La pieza no está inspirada directamente en Boquitas pintadas, si no llevaría su nombre, sino que tiene que ver con el lugar donde se crió su escritor, al cual él creía que no pertenecía”.

Para poder llevar adelante el proyecto, que Verónica retomó el año pasado y contó con la supervisión de Ana Alvarado (ver recuadro), comenzó una nueva investigación para desentrañar todos los detalles de la vida del autor.

La historia se teje en un pueblo de la pampa seca donde los vínculos tienen base en un sistema social de rígidas diferencias. “El engaño, la violencia, los rumores, el disimulo, la pacatería”, tal como lo anuncia su sinopsis, son moneda corriente en un reducido espacio geográfico, donde no existen esperanzas de que nada crezca. Esa situación asfixiará y acorralará poco a poco a cada uno de los personajes.

Además de los recursos utilizados en el teatro, el espectáculo convive con el lenguaje típico de la danza, el cine, la literatura y música (la producción creó una banda sonora únicamente para esta obra).

Debido a que la obra permanecerá en cartelera durante todos los domingos de mayo, las entradas para esta función y las próximas pueden adquirirse de lunes a viernes, de 19 a 20:30, en el Espacio Media de Luna (Sarmiento 274). También pueden comprarse el mismo día de la función, en la boletería de Teneas, a partir de las 19.

La obra permanecerá en cartelera durante todos los domingos del mes, a partir de las 21.