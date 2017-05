El coach dijo que el rival -como quedó demostrado en el primer juego- “es bastante exigente”. “Queremos estar a la altura”, comentó el Boti. “La serie puede ser larga o puede ser corta. Eso va depender de cómo los equipos impongan su juego”, señaló.

Centro Español jugó un muy buen primer cuarto que ganó por cinco, pero luego perdió intensidad defensiva en el segundo segmento, el peor de los tres (lo perdió 20-8) y allí prácticamente entregó el partido porque en los otros dos cuartos no hubo diferencia, ya que el local fue derrotado por dos en el tercero y ganó por la misma diferencia el último. “Nuestro partido no fue bueno”, apuntó Santángelo, y agregó: “Tuvimos momentos, rachas, no pudimos imponer jugo, salvo en el primer cuarto”. En ese lapso se notó que el equipo le imprimió mucho ritmo.

9 Los triunfos del Torito en playoffs. Español transita la cuarta serie de playoffs. Le ganó a Anzorena la reválida (3-2); venció a Sarmiento (3-0) y Sportivo Scobar (3-2) y pierde 1-0 con Ameghino.

“Le dimos mucha intensidad al juego (en ese tramo)”, apuntó el coach, pero reconoció que después costó mantener la misma calidad. Ameghino es para el entrenador neuquino “un equipo bueno, que tiene todo los puestos bien cubiertos. Y además cuentan con un buen banco de suplentes que les permite tener una rotación constante. Físicamente, son un poco más grandes y fuertes que nosotros, sobre todo en el perímetro. Es un equipo intenso que juega bien al básquet y nosotros anoche (por el martes) fuimos más de racha”.

En ese sentido, el coach, que ya hizo un análisis del partido, cree que el de hoy “seguramente va a ser otro partido” y entiende que la clave pasará en “focalizarse más bien en el juego y jugar de igual a igual”. “Hay que ver si podemos imponer nuestro juego y ponerlos a ellos en situaciones de riesgo porque están con mucha confianza”, expresó. “Sólo perdieron cinco partidos en la temporada y vienen de barrer en playoffs anteriores 3 a 0 (Unión Orán y Unión de Sunchales)”, aunque reconoció: “Por momentos les costó mucho jugar contra nosotros y eso lo queremos hacer, pero durante todo el partido”.

El base del elenco de Plottier Agustín Llanán dijo que “las expectativas siempre son las mejores. Cuando encaramos un partido siempre pensamos en ganarlo, tenemos que estar convencidos que podemos hacerlo”, afirmó. Además-agregó- “tenemos ese plus que es el hambre de seguir creciendo, eso suma para luchar por ganar el partido”. “Todo eso, junto con seguir el plan de juego, va a hacer que podamos llevar el partido adelante y ganarlo”, se ilusionó.