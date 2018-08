Boudou, condenado a casi 6 años

La prisión será efectiva de manera inmediata, al igual que para su amigo, José María Núñez Carmona (condenado a 5 años y medio), y el empresario Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa y condenado a 4 años y medio, en este último caso que cumplirá de manera domiciliaria. Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund y acusado de haber sido testaferro del ex vicepresidente, recibió una condena de dos años en suspenso y deberá realizar durante 3 años tareas comunitarias no remuneradas en una institución de bien público. En tanto, Rafael Resnnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP, y Guido Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía, también fueron condenados como “partícipes necesarios” a 3 años y 2 años y medio en suspenso, respectivamente.

Boudou tiene inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“Hay una cuestión de revancha de clase, de aleccionar, de que nadie se tiene que animar a cambiar las cosas. Los políticos que deciden cambiar la realidad son perseguidos”, dijo Amado Boudou

Tras la lectura del fallo, Boudou saludó a Núñez Carmona y a sus abogados y fue trasladado a la cárcel. Antes del veredicto, había dicho ante el Tribunal “estoy acá”, rechazando de ese modo la especulación sobre un potencial peligro de fuga y anticipándose a la orden de detención.

