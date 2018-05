Boudou insistió en que Vandenbroele no era su testaferro

“Vandenbroele, sindicado como mi testaferro, dijo que no me conocía, que me había visto una vez de lejos en un bar en medio de un montón de gente”, remarcó Boudou, quien se quejó porque durante la instrucción de la causa se dijo “durante meses y meses que un fiscal tenía una foto, un video” que los conectaba y nunca apareció.

Una de las pruebas que apuntaba al vínculo entre Boudou y Vandenbroele era que el dueño de The Old Fund había habitado y pagado las expensas de un departamento que pertenecía al ex funcionario kirchnerista, algo que dijo desconocer. “No se si Vandenbroele vivió en ese departamento, siempre dije que no lo conozco”, enfatizó Boudou.