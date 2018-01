Boudou: "Lijo me dijo que cambiaron las reglas de juego"

El ex vicepresidente habló luego de que el viernes quedara el libertad.

Capital federal. Luego de haber quedado en libertad condicional tras 63 días de arresto en el penal de Ezeiza, el ex vicepresidente Amado Boudou dijo que los jueces no dan explicaciones sobre las detenciones, aunque reconoció que el juez federal Ariel Lijo le manifestó que “cambiaron las reglas de juego”. El ex titular del Senado recuperó su libertad la noche del viernes en la sede de la Policía Federal ubicada en Villa Lugano tras ser beneficiado por la Cámara Federal.