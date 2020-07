Brancatelli defendió a Mario Ishii por "popular y morocho"

https://twitter.com/JovenesXAr/status/1287936105023709188 “Cuando se mandan una cagada porque me venden falopa yo los tengo que cubrir”



Mario Ishii - Intendente de Jose C. Paz desde el año 1999 - Barón del Conurbano - Frente de Tod☀️s. pic.twitter.com/vN72JmM2Bt — JovenesXAr (@JovenesXAr) July 28, 2020

En el programa Intratables que se transmite por la pantalla de América TV, se realizó una encuesta para conocer la percepción de la audiencia sobre el caso del intendente del Frente de Todos. De los pocos que salió a respaldar al funcionario fue Diego Brancatelli, que tuvo un acalorado cruce con Paulo Vilouta.

Ante los ataques de Vilouta, Brancatelli subrayó: “Yo sí le creo a Mario Ishii, porque conozco gente de su edad que le dice 'falopa' a los medicamentos. Lo de cubrir está mal. Y cuando dice 'todavía no los eché' es porque está dialogando con gente laburadora que está en sumario. ¡Vayan a laburar en vez de estar criticando. Vayan a donde está Ishii, 61 años y diabético!”.

"Se ponen muy estrictos con un intendente simplemente porque es peronista, y porque es de José C. Paz y porque es popular y morocho, y a otro rubio que tal vez no es del conurbano profundo no le piden nada", aseguró Brancatelli en respaldo a Ishii.

Por ahora, la grave expresión del intendente se encuentra en manos de la justicia que deberá ahondar en la investigación y determinar si Mario Ishii está incurso en delitos penados por la ley.