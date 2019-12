"Brancatelli maltrataba a todaslas mujeres"

Durísima

Luego, la conductora le apuntó al actual panelista del programa que conduce Fabián Doman. "Para mí, (Diego) Brancatelli nos maltrataba personalmente, en la forma de dirigirse a las mujeres. No sé cómo María Julia (Oliván) volvió después", indicó.

Silvia fue convocada para continuar trabajando en 2016, pero rechazó la oferta. "De verdad, no me fui ofendida. Pero, si me quedaba, era estar aceptando que a la compañera de trabajo le digan que era amante de Escobar Gaviria, no te lo puedo aceptar", aseveró Barrio.

Por otro lado, reveló que las peleas que se daban durante los debates eran "100 por ciento reales". "Lo que pasaba es que en el blanco y negro del debate transitabas siempre una línea muy finita, que en un momento metés la gamba, pero no podés meter la gamba 25 mil veces", explicó.

