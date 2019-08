Brédice imitó a Cristina y se pegó un porrazo

"Hoy vine con una camiseta que dice 'chorra', pero estoy contenta. ¿Sabés por que? Me compré los glaciares", dijo Brédice luego de saludar a Marcelo Tinelli y al público.

"Llego a escuchar una risa cuando estoy tratando de hacer una autocrítica… No me van a mandar a dormir. Escúchenme. Soy mujer y ya sé que se escucha y que estaban extrañando la cadena. La cadena que a todos, todas, maches, hembres, inclusives, hacía que chicos como Marcelo y tantos otros pudieran ir a la escuela todos los días. Y que los papis trabajen en las fábricas. Gracias, trabajadores. Gracias, porque no voy a cerrar las fabricas", agregó.

Luego de bailar al ritmo de una murga, Leticia le pidió al Chato Prada que le haga traer el atril que había pedido para la coreografía. "Buenas noches, que lindo es verme. ¿No? Cómo extrañaban las cadenas nacionales que todas las noches todos podían escuchar. Y leer y darnos cuenta de lo que es tener una mujer que nos defienda. Que no nos diga: 'Vayanse a dormir y piensen'. No. Siempre los dejé pensar", aseguró la actriz, metida en su personaje.

Luego de recordar la imitación que hacía Freddy Villarreal de Néstor Kirchner en "Gran Cuñado", la participante invitó a Tinelli a que cante con ella "Shallow", el tema del film Nace una estrella que interpretaron Lady Gaga y Bradley Cooper en la última gala de los Óscar.

eltrece on Twitter IMPERDIBLE: Leticia Brédice en la piel de Cristina: discurso, karaoke y una caída que tenés que ver ya. #SuperBailando2019 #lovieneltrece @showmatch pic.twitter.com/C0m7ZB3edz — eltrece (@eltreceoficial) August 20, 2019

"Es como los Pimpinella y Maradona" dijo Brédice para convencerlo. Después de que ambos hicieran la mímica para acompañar la canción, la actriz perdió el equilibrio y terminó tirada en el piso.

Aunque Brédice y Bertona cosecharon 17 puntos, en Twitter le llovieron críticas.

