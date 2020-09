Brian Fernández sueña con Boca: "Román me mandó un mensajito"

"Estuve casi 25 días encerrado en mi casa, porque desde que me dio positivo estuve 15 días más aislado. Recién al quinto día pude entrenarme con un profe, estoy muy contento de poder volver a entrenarme”, contó Fernández en TyC Sports. "Era lo que me faltaba, llené el cartón, je. Tenía miedo de contagiar a mis compañeros, preferí hacerme estudios que ir a entrenar porque no me sentía bien", agregó respecto al COVID.