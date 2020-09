Brian Lazelotta: "Papá me llevaba a robar y a comprar droga"

Brian Lanzoletta brilla en el “Cantando 2020”, donde en cada gala sorprende al jurado por sus increíbles interpretaciones, pero a pesar del éxito del presente, el vocalista no olvida en absoluto su pasado. Invitado al programa “Almorzando con Mirtha Legrand”, Lanzoletta contó que además de su participación en el certamen televisivo, vende alimento para mascotas para mantenerse durante la pandemia, pero la confesión más emotiva llegó cuando el artista recordó su dura infancia, donde reveló que su padre lo llevaba a robar y a comprar droga .

“Yo siempre tuve bien claro lo que quería para mi vida. Siempre, de chiquitito. Y viví el hecho de tener un padre golpeador, drogadicto, chorro. Mi papá me llevaba a robar, a comprar droga. Tenía cuatro o cinco años y veía lo que él hacía”, recordó Lanzoletta frente a Juana Viale y al resto de los invitados que no pudieron contener la emoción tras el rela

Brian Lanzelotta conmovió con su dura infancia: "Mi papá me llevaba a robar y comprar drogas"

to.

“A mí me da orgullo haber salido de todo eso porque tranquilamente podría haber terminado siendo chorro, drogadicto o cualquier cosa. Elegí el camino más largo, el más difícil. Todos esos golpes que me dio la vida me hicieron más fuerte y hoy afronto la vida de otra manera”, continuó relatando el participante del “Cantando 2020”.

El mini recital de Brian Lanzelotta que hizo bailar a Juana Viale

Para finalizar su participación en "Almorzando con Mirtha Legran", Brian Lanzoletta hizo un pequeño show hizo bailar a Juana Viale, luego el cantante comentó que su rubro artístico está castigadísimo y por eso se dedica a comercializar alimento para mascotas. "Lo tomo como un trabajo más. La vida te va poniendo a prueba y yo creo que las voy sorteando exitosamente a todas".