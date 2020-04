Bronca en las redes: El "teletón" se extendió y dejó sin aire a Bake off

A las 23:38, un hora después de su arranque habitual, la producción del envío que conduce Paula Chaves anunció a través de su cuenta de Twitter que el ciclo no iba a salir al aire.

"Hoy nosotros también estamos #UnidosPorArgentina El domingo que viene nos reencontramos con #BakeOffArgentina para seguir deleitándote con las mejores recetas de la televisión", rezaba el tuit en la cuenta oficial del programa.

Horas antes, Paula Chaves había promocionado la emisión en una historia de Instagram. Sin embargo, luego salió a transmitir el mismo mensaje que dio la producción. "Hoy seguimos juntos x Argentina. Nos encontramos el próximo domingo a las 22:30 por Telefe", escribió la conductora.

Chaves promocionó Bake Off y luego anunció que no iba a salir al aire

En las redes, los seguidores del reality pusieron el grito en el cielo y, con memes, lamentaron la salida de Bake off por la prolongación de la transmisión histórica de todos los canales que logró recaudar 88 millones de pesos para la Cruz Roja. Algunos internautas pidieron que el próximo fin de semana el envío tenga una doble emisión.

