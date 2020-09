Bublé y Yatra pierdan fans en Argentina, pero Camilo y Evaluna los reclutan

Embed

Por el lado del canadiense, una serie de videos fue lo que desató su imagen negativa en el país. En los mismos aparecían él y la actriz de Casados con hijos y si bien la idea era mostrar como era su día a día, terminaron provocando otra cosa. Es que en los cortos se veía al músico tratar de una forma muy agresiva a la madre de sus tres hijos.

“Bublé ejerce violencia machista de manera física y emocional”, “¡re violento!”, “Luisana salí de ahí”, “siempre le habla de forma prepotente”, “quedé indignada con este trato”, fueron algunos de los comentarios que circularon, y que de alguna manera llegaron a la blonda.

Es luego de que ganara peso ese rumor, la propia Luisana se vio obligada a hacer un video para desmentir la situación y aseguró que ella no sufre violencia de género. “Estoy totalmente agradecida. Gracias por preocuparse. Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron, que por suerte yo no sufro. Pero sí es importante estar atentos para poder ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal”, expresó la intérprete a través de una publicación de Instagram.

Por su parte, el músico habló a través de su representante, quien le comentó a la revista People: "No habrá más comentarios sobre esta ridícula acusación. Todo lo que hay que hacer es verlos juntos en Facebook Live todos los días. Son compañeros iguales y amorosos y se tratan con el mayor respeto. Son una pareja hermosa".

¿Se fue el cariño al colombiano?

Por el lado de Sebastián Yatrá, su conflicto con el público argentino inició cuando se conoció que él y Tini Stoessel, la pareja del momento, habían terminado su relación, debido a la gran distancia que había entre ellos, en medio de la cuarentena (él estaba en Colombia y ella en Argentina). Como si fuera poco, los portales chimenteros hablaban de una tercera en discordia, la actriz mexicana Danna Paola.

Efectivamente, el reguetonero estaba trabajando con la protagonista de Élite en el tema “No bailes sola”, y en las redes sociales, lejos de bajarle los decibeles a su supuesto romance, ellos lo usaron (de alguna forma) para generar más expectativa entorno a su canción.

En tanto, Tini se mostraba completamente destrozada por el final del romance, y contaba en entrevista que tenía el mejor recuerdo del músico, con el que realizó toda una serie de hits.

“No soy fan de Tini, pero escucho o veo algo de Yatra y automáticamente me sale un te odio hdp”; “Desde que se separó de Tini posta odio a Sebastián Yatra” y “Ahora cuando escucho a Sebastián Yatra me acuerdo ke lo odio y pongo a Tini”, fueron algunos de los mensajes que aún siguen dando vueltas en las redes sociales.

El colombiano se había hecho de un buen número de seguidores en el país gracias a su romance con la ex Violetta, las colaboraciones que hicieron juntos y su música pegadiza (muchas llegaron a ser puesto número uno en los rating argentinos). Todo ese lo valió para dar su show más convocante en la ciudad de Neuquén con más de 200 mil personas cantando sus temas, según el mismo lo expresó.

Sin embargo, ese amor parece haber quedado en el último ya que sus últimas composiciones no hay logrado instalarse en las radios del país. Es que allí también tiene mucho que ver Tini, quien una semana antes del gran lanzamiento de Yatra con Danna Paola, ella sorprendió a todos y publicó “Ella dice”, junto Khea.

Esa canción y una serie de posteos en Instagram, provocó que los rumores de romance entre la joven actriz y el trapero coparan los medios locales. Si bien misma Danna Paola se encargó de dejar en claro que no tiene nada con Yatrá, Tini aún no desmintió la novedad.

La pareja que se instala

Los fanáticos que quedaron huérfanos tras la ruptura de Tini y Sebastián, rápidamente volcaron su amor en otra joven pareja, que en los últimos meses, ha ganado muchísima notoriedad. Se trata de Camilo y Evaluna Montaner (hija de Ricardo Montaner).

La historia entre ellos parece sacada de un cuento de hadas. Tras dos años de romance, él no duda en mostrarse completamente enamorado de la joven y le dedica todas sus canciones. En tanto ella no pierde ninguna oportunidad de demostrarle su amor con fotos o música.

Pese a su corta edad (él 26 y ella 23), los artistas se unieron en sagrado matrimonio a principios de este año y conmovieron a todos sus seguidores con la ceremonia y hasta hicieron un videoclip con lo que vivieron en su luna de miel.

“En momentos donde parece que todo está jodido, el amor sigue siendo la bandera que levantamos para mantenernos vivos! Ahora más que nunca nos damos cuenta que nuestro lugar favorito es cualquiera donde estemos con la gente que amamos!!! LAAAA TRIIIBUUUUUUU!!!!!!!!! (como le dicen a sus fanáticos)”, escribió el cantante, para emocionar a todos.

Dado que suelen mostrarse completamente enamorados, en una reciente entrevista les consultaron como hacían para reconciliarse cuando discutían, a lo que la actriz respondió. “La “regla de oro”, contó, fue un aporte suyo a la pareja. “Primero era mía y, ahora, él ya se dio cuenta que es para los dos y es siempre pedir perdón, no importa si yo tengo la razón o no, siempre nos pedimos perdón. Si alguien no es capaz de bajar la cabeza y tener ese granito de humildad que se necesita para pedir perdón, eso no va conmigo, yo necesito a alguien que sea capaz de decir: ‘mira, perdóname si te hice sentir mal’ y ya, eso es lo único que necesito y que me abrace mientras lloro”, contó.