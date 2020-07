Bullrich le respondió al Presidente y usó el caso Maldonado

"Le recuerdo que Ud. fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de Maldonado. No tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca me quedo corta. Entienda la gravedad de la situación, Presidente. Como hombre del Derecho no tengo que explicarle que el nuestro es un pedido de transparencia para el esclarecimiento del crimen", publicó.

Más allá de la declaración, la presidenta del PRO invitó al Presidente a "leer bien" y aseguró: "No hacemos hipótesis sobre el crimen, dice el documento. Apéguese a la verdad y no a su tergiversación para acusar".

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1279831554471198722 Se lo mando nuevamente para que lo lea vía Twitter; después de reiterados pedidos de audiencia denegados no tengo muchos otros canales de comunicación a los cuales recurrir. pic.twitter.com/uo7PwggcDX — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 5, 2020

Más allá de las apreciaciones de Bullrich, el Juez del Caso, Carlos Narvarte, aseguró este sábado: "No tengo el móvil político dentro de las hipótesis que estoy trabajando".