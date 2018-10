Bullrich explicó que tras la extradición del dirigente de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala a Chile y las acciones preventivas de las fuerzas de seguridad en la región "los grupos violentos han quedado en su mínima expresión”. “Hay un aislamiento de los grupos violentos del resto de la comunidad mapuche que vive en paz y mantiene el diálogo”, subrayó.

Consultada en Bariloche por la prensa sobre el caso Nahuel, la funcionaria remarcó que las pruebas que contiene el expediente judicial sustentan la visión de que los agentes fueron atacados y respondieron de manera defensiva, tal como se declaró desde el primer momento de manera oficial.

“En el expediente cada vez más toma forma que fue un tiroteo en contra de los prefectos más que un enfrentamiento. Tanto Nahuel como los dos que bajaron con él tenían pólvora en sus manos”, apuntó Bullrich.

A su vez señaló que "la justicia está trabajando con los tiempos de las pruebas que han demorado muchos meses. Cuando se intentó hacer acercamiento al lugar no se pudo llegar y después se intento de nuevo y otra vez no se pudo llegar. Pero hasta ahora la causa no tiene un imputado”.

La ministra Bullrich inauguró hoy en Bariloche un nuevo edificio de Gendarmería Nacional en el Paso Internacional Cardenal Samoré y se sumó a las Jornadas de Capacitación Nacional de Confección de Mapas de Riesgo organizadas desde la Secretaría de Protección Civil en Bariloche.

