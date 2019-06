Burdisso y el sueño de Boca: "Lo de Rossi no se terminó"

Tras 18 temporadas en Roma, el mediocampista de 35 años no iba a renovar el contrato y evaluó opciones. Boca es una de ellas, dado que es simpatizante xeneize, pero desde Los Angeles FC de Estados Unidos también lo tentaron.

“Lo de Rossi no se terminó, yo hablo permanentemente con él”, expresó el manager boquense.

“El tiempo juega a su favor y no al mío, me pidió tiempo y me dijo que lo espere hasta fin de mes para responder, y por supuesto que lo vamos a hacer”, explicó anoche Burdisso.

El ex defensor de Boca aclaró que el jugador de la Roma es un gusto que se quiere dar el club, que supera las razones futbolísticas. “No es prioritario lo de Rossi, lo pensamos desde otro punto de vista, es como si fuese un regalo simbólico”, indicó.

“Ese puesto está cubierto, pasa que tener un jugador de jerarquía mundial en el vestuario a mí me ayuda en otro sentido, los jugadores pueden aprender de él y el entrenador tiene otra opción futbolística”, manifestó.

La novela todavía no terminó, aunque en el norte del continente dan por hecho que sí.