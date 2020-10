Burlando y Barby Franco buscan ampliar la familia

"Cuando una de las panelistas del programa le recomendó casarse antes de tener hijos, Burlando retrucó: "¿Te parece? Todo me demora, todo va en contra mío".

En agosto pasado Barby había revelado que tiene algunas dificultades para quedar embarazada. "Hay un tema de salud: tengo que bajar la prolactina y el PCH. Iremos viendo, pero sí, re queremos tener un hijo", precisó la modelo en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina.

En tanto, en noviembre del 2019, señaló: "Desde que estoy con Burlando nunca me cuidé. Nunca, literal. Pero es un tema re sensible. Fui a la ginecóloga y me ordenó varios estudios para ver qué onda conmigo. Me tengo que hacer uno hormonal y otro más profundo. Muero de ganas de ser mamá. La realidad es que estamos buscando hace unos meses, pero no depende de nosotros, sino de Dios y de la medicina", manifestó la panelista de Pampita Online en esa ocasión. "La idea es quedar de forma natural. Yo creo que está todo bien. Fer me dice que él es el problema pero le respondo que no, si él ya tuvo dos hijas", agregó.

Desde hace tiempo, Barby le reclama a Burlando que quiere casarse. El año pasado, en medio de un impasse, la modelo subastó un vestido de boda luego de que se cancelara la fiesta.

Actualmente, Franco asegura que ya no tiene intenciones de pasar por el altar, aunque no pierde oportunidad para hacer pases de factura y bromear sobre el tema.