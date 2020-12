Buscan a joven que ingresó con su kayak a un lago artificial de un country de Escobar

Un joven de 23 años que había desaparecido esta madrugada de las aguas de un lago artificial situado dentro de un country del partido bonaerense de Escobar , no pudo ser hallado por buzos tácticos y personal de Prefectura, quienes mañana a primera hora retomarán la búsqueda, informaron fuentes policiales.

"Es una casa, lote 3 del barrio Vistas, donde la señora se fue a la costa. Quedó el chico que es hijo de su marido y no de ella. El chico invitó amigos y salieron en kayak a eso de las 18 de ayer. No tenían chalecos salvavidas. Se les dio vuelta y uno quedó atrapado abajo. Estaban en la laguna acá del barrio, que tiene unos 15 metros de profundidad, no la central que es aún más profunda" dijo un vecino