Buscan que los turistas paguen una tasa por alojarse en San Martín de los Andes

Finde XXL San Martín de los Andes.jpg San Martín de los Andes es uno de los principales destinos turísticos de Neuquén. Federico Soto

"Nosotros entendemos que es un pequeño aporte que se le podría solicitar a los visitantes porque con el aumento de población en las temporadas turísticas casi se triplica el funcionamiento de los servicios básicos como el TCI, que antes se le decía ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza). Al tener ese aumento se resiente y se complica el servicio desde la Municipalidad. Si bien San Martín de los Andes tiene un alto rendimiento de los servicios en época de turismo, porque la ciudad está limpia y se ve hermosa, esto apareja una desequilibrio financiero en el municipio", planteó al justificar la necesidad del cobro de la tasa.

A la hora de precisar el monto que los visitantes tendrían que abonar, la edil dijo que aún no tienen números cerrados dado que la simulación de la tarifa se realizó durante el 2022.

Esta es un tendencia que se está dando en muchas ciudades turísticas del mundo como Río de Janeiro y de nuestro país. Es un pequeño aporte que se le podría solicitar a los visitantes para hacer mejoras en la ciudad y el sostenimiento de los servicios esenciales. El Estado municipal podría recaudar unos 200 millones de pesos

Cómo se calcularía

"Se calcularía por categoría hotelera y alojamiento. La idea es que alcance a todo el arco de alojamiento desde campings hasta hoteles. Nos basaríamos en una polinómica que es un tanto compleja. Para darte un estimativo: el año pasado habíamos calculado para un alojamiento turístico sin categorizar serían 90 pesos por persona. Para uno de 5 estrellas, calculamos unos 480 pesos. Estamos hablando del año pasado", recalcó sin desconocer la espiral inflacionaria que se profundizó en este 2023.

"Por más que esos números se multipliquen, no va a ser una tasa alta. Va a ser algo significativo en la suma de cantidad de turistas que ingresen a San Martín de los Andes que va a repercutir en las arcas municipales de manera positiva", enfatizó.

Tras aclarar que el cobro de la tasa sería por persona y por estadía (más allá de los días que comprenda la misma), González subrayó: "Pensamos en excepciones para residentes de nuestra ciudad, que a veces se alojan durante un fin de semana en un hotel con spa, por ejemplo. También para menores de 4 años, deportistas menores de 18 años que vengan desde cualquier lugar del país".

Del mismo modo, anticipó que el proyecto prevé descuentos del 50 por ciento para jubilados, estudiantes, residentes de los departamentos Huiliches y Los Lagos de la provincia de Neuquén, y niños entre 4 a 12 años.

Cuánto se recaudaría

Al ser consultada sobre si no alcanza con los impuestos que se les carga a los comercios, la concejala manifestó: "No, no alcanza y tampoco alcanza para que todo funcione como un relojito en alta temporada". "El TCI sale del bolsillo de los vecinos y vecinas de nuestra localidad. Cuando llegan los turistas, el 19.3 por ciento de los servicios que alcanzan las tasas municipales están utilizadas por el visitante", argumentó.

Luego de estimar que con el cobro de la tasa el Estado municipal podría recaudar unos 200 millones de pesos (de acuerdo a los estudios realizados el año pasado), la edil remarcó: "Ese de dinero no solo va a ayudar al sostenimiento de los servicios esenciales en los espacios públicos, sino también a hacer mejoras en la ciudad. Aquellas cosas que hacemos para que nuestros vecinos y vecinas tengan una mejora de vida en la estructura pública, también beneficia al turista".

Se calcularía por categoría hotelera y alojamiento. La idea es que alcance a todo el arco de alojamiento desde campings hasta hoteles. E pago sería por persona y por estadía, no por día. Pensamos en excepciones para residentes, menores de 4 años y deportistas menores de 18 años y descuentos para jubilados, estudiantes, residentes de Huiliches y Los lagos y chicos de entre 4 y 12 años

"Nosotros entendemos en el proyecto que el ente recaudador debe ser el alojamiento que es el lugar donde está el turista. Esto no quiere decir que el alojamiento va a tener una carga impositiva sobre esa recaudación. Esto está bien aclararlo", agregó.

Por último, la concejala señaló que la tasa no se cobrará en la próxima temporada invernal dado que el proyecto de ordenanza aún no tuvo tratamiento en el órgano legislativo municipal. "Esto aún no ha sido debatido en el Concejo Deliberante. La idea es presentarlo la semana que viene. Esperamos poder hablarlo con la Asociación Hotelera y la Cámara de Comercio para debatirlo y mejorarlo", concluyó.