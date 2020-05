Cabeza de terrícola: Daniela Cardone sorprendió a todos

En otro mensaje, agregó: “Buenas noches #terrícolas , gracias por los mensajitos de mi pelada(muy divertidos). Cuídense mucho de este virus maldito. Y desinfecten todo. Orbuaaaa”.

0102.png

El mejor look

“Siempre bella, pero si hay que atreverse, no es para todas, hay que tener un rostro perfecto como el tuyo”, “La verdad, el mejor look, que te has hecho en el último tiempo. Permite ver esos rasgos hermosos que tenes”, “Con esa cara, claro”, fueron algunos mensajes de sus fanáticos que aprobaron la afeitada a cero. Una de las postales -subió cinco- superaba los 3 mil “me gusta”.

0201.png

Cardone, quien fue un ícono de los ‘90 junto a otras modelos de perfil alto, el pasado año sorprendía al afirmar que se sentía “alejada” del sexo.

“La verdad es que no pienso en el sexo, no tengo ganas”, le dijo la suegra de Gonzalo Heredia a la revista Paparazzi. Y luego, para dejar bien claro el tema, agregó: “Concretamente, no tengo ganas de tener una penetración. Porque hoy no tengo ese alguien con ganas de tener sexo”.

LEÉ MÁS

Andrea Bocelli reveló que tuvo COVID-19 y donó plasma para una investigación

Darín: "La actuación no es una actividad esencial"