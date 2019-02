Tras los sucesivos descargos que tuvieron tanto el panelista como el conductor por el escándalo que desató la desvinculación, Cabito visitó el piso de Incorrectas y volvió a cargar contra Matías y Diego Ripoll, quien también forma parte de Basta de todo.

"Yo me referí siempre con cariño y agradecimiento, y del otro lado no pasó lo mismo”, dijo Alcántara. “Matías habló puntualmente de adicción en algo que leyó, y es una palabra grave. Si se refería a la comida, lo cual no lo sé, porque no lo aclara, la obesidad es una enfermedad. Si se refería a otra cosa, me gustaría que lo aclare y lo haga aclarar. De última, pedirá disculpas o reafirmará lo que dice. Sino parece que mi alejamiento del programa es por tomar cocaína mientras estaban los invitados ahí, porque es lo que interpreta la gente cuando uno habla de adicción”, sostuvo visiblemente molesto.

“Estoy dispuesto a hacerme un análisis de sangre yo mañana, y que se lo hagan todos, y no esperar un mes para estar limpio. Me lo hago mañana, pero lo hacemos todos a ver cómo sale. Hagámoslo todos”, agregó desafiante.

En otro pasaje del programa, Cabito indicó: "A Matías le molestó que yo venga al programa de Pamela (David) el año pasado. O sea, ellos la llevaron a Pamela, la entrevistaron mil veces, pero cuando yo vengo acá está mal porque es un programa de la tarde. O sea nosotros la entrevistamos y es cool pero ella no nos puede entrevistar a nosotros. Esa doble moral no la entiendo".

Además, vinculó a Ripoll con su despido. "Diego Ripoll, que supuestamente era mi amigo, que pasó año nuevo en casa, le di de comer un montón de veces, se quedó a dormir, por mi espalda le fue a pedir a Matías Martin que me eche hace dos años", aseguró. "Yo me entero de eso por otra gente de la radio y por el propio Matías", añadió.

"Me dijo que Diego le pidió a Matías que me vaya del programa, Matías le pidió a él que me eche pero que él no estaba de acuerdo en que yo me vaya. Entonces, Matías me vino a decir que me desvinculaban pero que me seguían pagando porque yo me tenía que operar y tenía un contrato vigente con la radio. Pero cuando yo me operé pidió que yo vuelva para ver si recomponíamos la situación pero ya no se podía recomponer. De hecho, con Diego Ripoll hacía seis meses que ni nos saludábamos", detalló.

"Para seguir en la radio me pedían que me despida al aire de manera cordial y que dijera que me iba a otro programa de la radio. Pero me ofrecieron ir a otro programa por el 35% de lo que yo ganaba. En un país que había aumentado el 50% de un año a otro de inflación pero a mí me reducían un 65% el sueldo. Uno se agacha hasta que se le ve el culo", manifestó Cabito.

