Pareja súper explosiva

La bailarina y mujer del Chato Prada había anticipado el dúo de baile para este año. “Yo esto chocha y me encanta la idea”, soltó Lourdes luego de escuchar a su futura pareja de baile.

También adelantaron que no tendrán como coach a Matías Napp y que habrá otra figura para integrar el equipo en la pista.

Lourdes "Laura quiere borrar su pasado, borrar todos los escándalos", dijo Lourdes.

En la temporada pasada, cuando Laurita Fernández fue jurado, Bal decidió no formar parte del staff del “Bailando” y estuvo filmando una película, además de realizar su ópera prima y hacer teatro. Precisamente, Fede también tiene previsto hacer temporada teatral con Nuevamente juntos en el Multitabaris. Guillermo Marín ya firmo con Rottemberg la producción de una revista y una comedia dirigidas por Bal para el verano 2020 en Mar del Plata.

--> Sin trabajo, Cabito se postuló para el show

Después de la fuerte pelea que tuvo con Matías Martin y su salida del programa de radio Basta de todo, en noviembre pasado, Eduardo Massa Alcántara, más conocido como Cabito, todavía está desempleado. Lo grave del tema es que al periodista no le alcanza para pagar el alquiler. Con ese panorama, Cabito se postuló para el “Súper Bailando”. “Me gustaría ir, pero no me van a llamar. Me parece que buscan otro perfil de gente: personas populares que tengan algo más para aportar. Yo soy un perfil bastante más bajo de lo que buscan para el ‘Bailando’”, se sinceró Cabito en diálogo con Teleshow.

“Aceptaría, eh. A mí me divierte hacer televisión, comunicar, estar delante de la cámara, que la gente escuche lo que tenga para decir. Estoy disponible a recibir propuestas. Además, tengo gastos que pagar”, agregó el comediante.

Cabito tiene escrito en su estado de Whatsapp que está “entrenando para el ‘Bailando’”: “Es una ironía, lo escribí cuando pesaba 200 kilos. ¿Te imaginás lo que hubiera sido en el aquadance? Cuando lo puse, tenía mucho más contraste”.

Alcántara adelgazó 115 kilos tras un bypass gástrico y ahora debe recuperar peso. “Me faltan cinco kilos. Estoy entrenando y comiendo poquito, pero está todo controlado. Ya los voy a subir”, dijo Cabito.