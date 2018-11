Este jueves, el artista salió al aire en el canal Ciudad Magazine para hablar de su participación del fin de semana pasado en la Maratón de Nueva York, pero el periodista Pampito decidió preguntarle sobre el conflicto y estalló.

Si bien intentó matizar su enojo con el entrevistador, Cabré dejó entrever su disconformidad con la estrategia de marketing de la tira. "Hay cosas que no hablo y solo las hablo en los lugares que las tengo que hablar. Hay cosas que me molestan, no comparto ciertas maneras. Me parece que hay nuevas maneras de hacer televisión o de promocionar que yo no comparto -en referencia . Y lo hablé donde lo tengo que hablar", sostuvo al aire. Y ahí cerró el tema.

Habrá que ver si Pol-ka decide apostar a la polémica o hace caso a los pedidos de su estrella.

Embed

LEÉ MÁS

Lo tienen a los saltos

¿Qué le dijo Laurita a Flor Vigna por la foto "cariñosa" con Cabré?