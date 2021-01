Cachete Sierra: carisma mata talento

“Y para los que no se animan, este es un gran ejemplo. Por más que parezca que las cosas no se pueden lograr pero ni en pedo, y mucho menos a los 30 años, quiero decirles que sí, se puede”. Cachete Sierra. Les dejó un mensaje a sus seguidores tras la victoria

De hecho, en la gala final, lleno de nervios y adrenalina, Cachete no pegó una nota, según el exigente jurado Oscar Mediavilla, y hasta se tomó con gracia las críticas y les pidió perdón a varios cantantes y bandas a los que quiso homenajear durante el concurso eligiendo sus canciones. El canto no fue lo suyo, pero la gente premió su personalidad. “Y para los que no se animan, este es un gran ejemplo. Por más que parezca que las cosas no se pueden lograr pero ni en pedo, y mucho menos a los 30 años, quiero decirles que sí, se puede”, expresó Sierra tras su emotiva victoria.

“Está bueno jugársela por algo que no sabés cómo va a salir, porque en una de esas terminás con un trofeo en tu casa”, dijo Cachete, que no paró de agradecer a sus fanáticos y a su equipo: “De verdad que esto es todo suyo. Gracias por el apoyo, por el cariño. Los que me conocen saben por lo que pasamos durante todo este 2020, y no cuento lo que dije, lo verdadero, pero acá fui muy feliz. Me hicieron muy feliz”.

¡Agustín Sierra e Inbal Comedi son los campeones de Cantando 2020!

Cachete se sumó a una lista llena de sorpresas

Cachete Sierra fue imbatible en el teléfono y se convirtió en el sexto ganador del Cantando producido por Marcelo Tinelli. Puro carisma, personalidad y seducción, el actor de la obra Sex arrasó con todo y se sumó a una lista de vencedores en la que hay otros famosos que se quedaron con la corona por razones ajenas al talento para el canto. Como ejemplo sirve lo que fue la primera edición del reality, el “Cantando por un sueño” que en el 2006 condujo Tinelli para continuar con el éxito que había tenido con la edición inicial del “Bailando” dentro de su clásico Showmatch, que había perdido mucho rating durante el Mundial de Alemania y se recicló en un concurso de talento.

La ganadora de aquel primer programa fue Iliana Calabró, que pasó a la inmortalidad televisiva con su espantosa versión de “Libre”, la canción de Nino Bravo que destrozó en el arranque del reality pero que la llevó a la gloria. La gente la apoyó después de recibir una lluvia de críticas y terminó ganando la primera edición.

Desde entonces, el resto de los triunfadores también sumó más popularidad que talento. Al año siguiente ganó el periodista Tití Fernández. Cuando el programa volvió con la donducción de José María Listorti, festejaron Patricio Giménez, hermano de Susana y el único dedicado al canto, y La Mole Moli, que también gabó el “Bailando” con la misma fórmula.