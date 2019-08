Cacho Fontana fue internado de urgencia por un accidente

En la entrevista, Fontana no dejó de lado el humor y dijo: "Es importante la pildorita. Sí, el viagra. Digo, no tomarla. Por algo Dios hizo que una parte no funcione a cierta edad. Todo natural. Claro que el papelón está si vas a un encuentro y fracasás". Y aseguró que tiene ganas de que lo acompañe alguna mujer en esta etapa de su vida. "Tengo en vista a alguien pero todavía no se lo dije. Me gustaría estar en pareja pero tengo exigencias. Tomo en serio a las mujeres, son indispensables. Tengo que tener fe porque me ha ido siempre bien. Ya voy a hablar con esta mujer. De una relación extraño la compañía. Nunca la necesité pero ahora sí".

La Godoy on Twitter #URGENTE recién pasó Cacho Fontana #cachoenintrusos por el programa #Intrusos y cuando iba caminando a la altura de F. Roy y Honduras se cayó y lo trasladaron al Hospital Duran. Tiene golpe en la cabeza pic.twitter.com/SnFHUngfHg — La Godoy (@marcelapgodoy) August 15, 2019

En otro tramo de la entrevista Cacho reconoció: "La vida me está devolviendo cosas tan lindas. Me dicen algo que me conmueve: 'estamos enamoradas de usted'. Mujeres de 70 y 80 años. Quiero reconocerlas de alguna manera y con Liliana (Caldini, madre de sus mellizas Antonella y Ludmila) estamos detrás de eso. Algo que va a tener mi frase, que es una marca registrada: Con seguridad".

El locutor también se refirió a su relación con Alberto Olmedo. "Fuimos muy amigos y le tengo gran cariño, pero hubo un mal entendido con su mujer que nos separó. El Negro creyó que yo tenía algo con su mujer, entonces empezó a mirarme de lejos, en el Hermitage de Mar del Plata. Un día cité a Nancy (Herrera) en un lugar, pedimos un champagne, hablamos y a la salida había fotógrafos y fuimos la tapa de la revista Gente. Hay que dejar de lado qué paso y qué no. Son cosas del destino. Después de eso no me vi nunca más con Olmedo y luego él se mató".

